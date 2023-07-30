اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

الأحد، 30 يوليو 2023 07:58 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق السادات بمدينة بنى سويف نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق السادات بمدينة بنى سويف ووقع مصابين.
 
ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من، "رمضان س" 40 سنة مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وكدمة بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، و"عزة د" 33 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالوجه والجسم، و"معاذ ر" 8 سنوات مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمه م" 75 سنة مصابة باشباه كسر بالقدم الأيسر وجروح وسحجات، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 
 
 
 

 


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