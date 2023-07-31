مصرع شخص نتيجة انقلاب سيارة فى مصرف بالتل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب سيارة فى مصرف الوادى بجوار كوبرى الحوت قرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير بالإسماعيلية، وتم استخراج السيارة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية اخطارا، من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة ، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة فى مصرف الوادى بجوار كوبرى الحوت قرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وتم نقله الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكنت الاجهزة الامنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة التل الكبير من انتشال السيارة من المصرف.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.