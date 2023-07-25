اليوم السابع
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حركة الداخلية.. تعرف على السيرة الذاتية للواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:26 م
حركة الداخلية.. تعرف على السيرة الذاتية للواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين بعض المواقع الشرطية.

وشملت الحركة ترقية اللواء هشام مروان، من حكمدار لمديرية أمن الإسماعيلية إلي مديرًا لأمن الإسماعيلية، خلفا للواء محمود عاشور مدير الأمن الذي تم إحالته للمعاش.

وعمل اللواء هشام مروان، سنوات طويلة في محافظة الإسماعيلية، حيث عمل نائب مأمور مركز الإسماعيلية  سنة 2011، ثم مأمور مركز القنطرة شرق، ثم مأمور مركز أبو صوير، ثم مأمور مركز القنطرة شرق مرة أخري، ثم تم ترقيته لرتبة لواء وتولي مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الإسماعيلية، ثم حكمدار الإسماعيلية لمدة سنة، قبل أن يصدر له قرار قبل قليل بترقيته مديرًا لأمن الإسماعيلية.


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