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مصرع شخصين إثر تسرب غاز فى منطقة الساحل

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:32 م
مصرع شخصين إثر تسرب غاز فى منطقة الساحل اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة الساحل بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز  داخل شقة سكنية فى منطقة الساحل، ما أسفر عن وفاة شخصين بالاختناق وانتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المتوفين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.

 

 

 

 


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