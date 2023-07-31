محافظ الغربية يجتمع بمديرى الهيئات والشركات ورؤساء المدن لمناقشة ترشيد الكهرباء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا لمناقشة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، مديري الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في ترشيد الاستهلاك العام للمحافظة من الكهرباء، والتي تشمل استمرار تخفيض الإنارة العامة على الطرق الرئيسية والفرعية بما لا يخل بالسلامة العامة إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الإنارة الذكية واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد.

كما شملت التوجيهات التشديد على الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج مع الإغلاق التام لإضاءة لوحات الإعلانات، فضلا عن منع إضاءات افتتاحات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلى جانب فتح المساجد قبل أوقات الصلاة بنصف ساعة مع عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة ومراجعة وضبط التكييفات داخل المولات عند 25 درجة مئوية إلى جانب الانتهاء من المباريات الرياضية قبل الساعة 6 مساءً مع عدم المساس بالنوادي الاجتماعية وصالات الألعاب وحمامات السباحة.

وفيما يخص ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية أكد محافظ الغربية على تطبيق التعليمات الخاصة بالالتزام بمواعيد العمل الرسمية فقط مهما كانت الظروف مع الغلق التام للإنارة بعد أوقات العمل بما لا يخل بإجراءات السلامة.

كما وجه رحمي إدارة العلاقات العامة والإعلام بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.