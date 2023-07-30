اليوم السابع
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ضبط مصنعين لإنتاج المخللات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة

الأحد، 30 يوليو 2023 10:45 م
ضبط مصنعين لإنتاج المخللات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من المخللات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك داخل مصعنين لانتاج المخلل بمركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والاسواق لاحكام الرقابة التموينية عليها.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت طارق شعيب، السعودي عبد الحميد،  محمود حسن برغوث المفتشين بمديرية التموين.
 
وتم ضبط مصنع مخللات بناحية مركز المحلة، وتم التحفظ علي 20 برميل مخلل وزن البرميل 100 كيلو يشتبه  صلاحيتهم.
 
وضبط مصنع مخللات وتم التحفظ علي 40 جوال ملح وزن الجوال 50 كيلو لوجود تحجر شديد ونسبة رطوبة عالية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 

 


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