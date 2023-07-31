اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 10:00 م
أكرم القصاص
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كرواتيا: قدمنا 50 مولدا كهربائيا للمدارس والمستشفيات فى أوكرانيا

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:09 م
كرواتيا: قدمنا 50 مولدا كهربائيا للمدارس والمستشفيات فى أوكرانيا أوكرانيا
أ ش أ

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قال وزير خارجية كرواتيا جوردان جريليك رادمان، إن حكومة بلاده قدمت 50 مولدا كهربائيا للمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء أوكرانيا.


جاء ذلك خلال زيارة رادمان لأوكرانيا والتي بدأها بزيارة ضاحية هوستوميل في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وكتب جريليك رادمان -في تغريدة له على تويتر- "بدأت زيارتي إلى أوكرانيا في هوستوميل، وبالشراكة مع اليونيسيف في كرواتيا اشترت الحكومة الكرواتية 50 مولدا كهربائيا للمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء أوكرانيا".


وأشار وزير الخارجية الكرواتي إلى ضرورة ضمان استمرارية عمل المؤسسات والمرافق الرئيسية في أوكرانيا لتزويد الأطفال بالاحتياجات والخدمات الأساسية، لذلك تبرعت الحكومة الكرواتية أيضا بمعدات لرياض الأطفال.


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