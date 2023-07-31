قافلتان دعويتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء الجمعة

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي شمال سيناء (رفح2 والشيخ زويد)، وجنوب سيناء (الطور)، يوم الجمعة القادمة : (17 محرم 1445هـ)، الموافق (4/8/2023م)، وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحمد في القرآن والسنة "، على النحو التالي:
انطلاق قافلتين دعويتين
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