اليوم السابع
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شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق خلال الفترة الحالية

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:00 ص
شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق خلال الفترة الحالية اللحوم
كتب إسلام سعيد

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كثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة خلال الفترة الحالية في كافة ربوع الجمهورية، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق واتاحتها بكميات كبيرة في الأسواق

وسجلت أسعار اللحوم في الأسواق استقرارا ملحوظا، وسجل سعر اللحم الضأن ما بين 250 و400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 280- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و350 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات شعبة القصابين فقد سجل سعر الاستيك والبفتيك 300 و400 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

وأكدت شعبة القصابين استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و290 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

 

 


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