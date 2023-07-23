أسعار اللحوم فى مصر اليوم الأحد 23 يوليو 2023

كتب - إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع، أسعار اللحوم في الأسواق وسط استقرار ملحوظ في كافة الأسعار وسجل سعر اللحم الضأن ما بين 250 و400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 280- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و350 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات شعبة القصابين فقد سجل سعر الاستيك والبفتيك 300 و400 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

وكانت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أكدت استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و290 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.