اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 04:28 م
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حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:21 م
حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بمحافظة الإسماعيلية الحملات التموينية على المخابز
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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‏‎وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.
 
‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك. 
 
أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق، بكمية تقدر عدد 4 شكائر دقيق، وزن الشكارة الواحدة 50كجم. 
 
بالإضافة لتحرير 52 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرين للبيع بأزيد من السعر،  11 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة (لحوم مكشوفة)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.
‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 4محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز. 
 

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