‏‎ضبط طن ونصف دقيق مدعم و20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بحملة تموينية بالإسماعيلية

‏‎وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدى لاحتكار السلع والغش التجارلا.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى كمية من الدقيق البلدى المدعم تقدر بطن ونصف دقيق، وضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من الدقيق البلدى المدعم 3 شكائر (حيازة سلع تموينية بدون وجه حق).

وتواصلت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بضبط أحد المطاعم وبه 20 كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية مما يتسبب بضرر على المواطنين، بالإضافة لتحرير 101 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة 19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و28 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية (أوكازيون)، ومحضر سلع منتهية الصلاحية(غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضرين مقرارات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 6محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و3محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و22 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، و 4 محاضر تصرف في الدقيق.