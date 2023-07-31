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تنفيذ إزالة 6 حالات تعد وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة بالأقصر.. صور

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:22 م
تنفيذ إزالة 6 حالات تعد وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة بالأقصر.. صور إزالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 6 حالات تعد وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالة البناء المخالف وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ضمن تنفيذ الموجة 21 للإزالات، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل بين جهات الولاية بالمحافظة والاجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحسم.
 
وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة حسام محمدين رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعد بالبناء بمساحة 200م2 بقرية البعيرات، والتعديات عبارة عن شدة خشبية وأعمدة بالطابقين الأرضي والأول علوى، وشارك في الحملة كلا من مصطفى جبريل نائب رئيس مركز القرنة، والنوبي حجاج رئيس قرية البعيرات، بالتنسيق مع مسئولي الادارة الهندسية والزراعة بالقرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإيقاف الأعمال والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وفى أرمنت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر،  بتنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية الرياينة، وعدد 2 قرار بناء بدون ترخيص ، وكانت فى قرية المحاميد قبلى على مساحة 437م ، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات المركز، حيث شارك في الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ورؤساء القرى بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية.
 
تنفيذ 6 حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة
تنفيذ 6 حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة

تنفيذ حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة
تنفيذ حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة

حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة بالموجة 21 للإزالات
حالات تعدى وبناء مخالف فى مدن أرمنت والقرنة بالموجة 21 للإزالات

 


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