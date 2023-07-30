الجيزة: إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى كرداسة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إزالة تعديات على مساحة 800م بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحوض السبعة زمام قرية كومبرة بمركز ومدينة كرداسة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكدت المحافظة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقت مؤخرا شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر والقيام ببناء مقابر بالمخالفة.

ووجهت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات، أسفرت عن إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.