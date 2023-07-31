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تنسيق 2023.. الجامعة البريطانية بمصر توفر منحا دراسية لطلاب الشهادات الثانوية

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:33 م
تنسيق 2023.. الجامعة البريطانية بمصر توفر منحا دراسية لطلاب الشهادات الثانوية الجامعة البريطانية فى مصر
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن المنح الدراسية الكاملة والجزئية  لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الأكاديمي 2023/2024 وذلك طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
 
ووفرت الجامعة البريطانية عددًا من المنح التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، كحصول أوائل الثانوية العامة على منح  دراسية مجانية بالكامل، وحصول طلاب الشهادات الدولية على خصم 5% من المصروفات الدراسية، فضلًا عن حصول طلاب المدارس ذات الشراكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول أشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة على خصم 10%، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى حصول الطلاب على خصم 50% في حالة وفاة الأب بعد التقديم للجامعة. 
 
كما توفر الجامعة حوافز خاصة بالتفوق الرياضي للمراتب الثلاثة الأولي على مستوى الجمهورية والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصمًا على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10% إلى 80%، بالإضافة إلي المنح الخاصة بكل كلية وعلى الراغبين في التقديم ومعرفة معايير القبول بالجامعة، زيارة الموقع الرسمي للجامعة www.bue.edu.eg، أو زيارة مقر الجامعة بمدينة الشروق.
 
وتطبق الجامعة البريطانية، نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهم (London South Bank University & Queen Margaret University &The Manchester Metropolitan University) ، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London South Bank، الشريك البريطاني للجامعة.
 
وتضم الجامعة 11 كلية وهي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، وتضم الجامعه نخبة من أعضاء هيئة التدريس المصريين والبيريطانين والدوليين الحاصلين على اعلى الدرجات العلمية ويتمتعون بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، والمؤهلين تأهيلًا عالميًا مواكبين بذلك نظام التعليم البريطاني الذي تتبعه الجامعة.
 
 

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