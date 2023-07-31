أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة "الشعبة الأدبية".. إنفوجراف

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة نهاية ماراثون الثانوية، متمنيا لهم رحلة موفقة فى الحياة الجامعية، كما وجه الوزير رسالة لأولياء الأمور، قائلا: اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها.

كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الانترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 الف طالب وطالبة ولو حدث اى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي.

وجاءت أسماء أوائل الشعبة الأدبية كالتالي:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية







































