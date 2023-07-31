اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 06:02 م
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تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:27 م
تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت محافظة الإسماعيلية عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.
 
وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 
 
وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.
 
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (1)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (2)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (3)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (4)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (5)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (6)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (7)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (8)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (9)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (10)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (11)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية 

تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية (12)
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسماعيلية

 


الاسماعيلية

تخفيف أحمال الكهرباء

محافظة الاسماعيلية

تخفيف أحمال الاسماعيلية

وزارة الكهرباء



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