اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته هيروين بالشرقية

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:57 ص
المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته هيروين بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه وحيازة المخدر المضبوط، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه عن حيازة السلاح والذخيرة، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز أبوكبير.
 
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.
 
تعود أحداث القضية، رقم 7669 لسنة 2023 جنايات مركز أبوكبير، ليوم 15 مايو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورد معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير، بقيام " أدهم خ م " 38 سنة عامل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش و43 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر، بقصد الاتجار والتربح.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق،، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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