المرور على الآبار الجوفية بقرى الساحل الشمالى لمراقبة التزامهم بمقررات السحب

كتبت ـ أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن مسئولى قطاع المياه الجوفية يقومون بالمرور على الآبار الجوفية بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى ، وآبار عدد من الشركات الواقعة بنطاق مدينة الخارجة ، وإحدى الشركات بنطاق مدينة الغردقة لمراقبة قراءات العدادات والتأكيد على التزام الشركات بمقرر السحب المصرح به، وذلك فى ظل المتابعة الدورية لدراسة سلوك الخزان الجوفى على مستوى الجمهورية، وللحفاظ على الخزان الجوفى من السحب الجائر.

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى كيلومتر بالإضافة الى التكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .

‏‎جدير بالذكر، أن المياه الجوفية تعد من مصادر المياه الهامة التى تخزن داخل الأرض فى الفراغات بين الرمال والأتربة و الصخور، وتشكل هذه المياه طبقات مائية تعرف باسم طبقات المياه الجوفية، وتعتبر جزءا من دورة المياه الطبيعية على الأرض، وتتحرك تلك المياه بشكل مستمر لكن حركتها أبطأ من حركة المياه السطحية بسبب الممرات الضيقة التى تمر فيها من خلال المسامات والفراغات واحتكاكها بالصخور، وبسبب تأثرها بالقوى الكهربائية الساكنة .