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المحطات النووية تعلن نجاح الزيارة التفتيشية للمفاعل الرابع في الضبعة

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:22 م
المحطات النووية تعلن نجاح الزيارة التفتيشية للمفاعل الرابع في الضبعة الزيارة التفتيشية للمفاعل
كتبت رحمة رمضان

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استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية خلال الفترة 30 – 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشارييها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

و أعلنت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم أن هذه الزيارة تأتى  كأحد الاجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية. كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة وأيضا جاهزية كافة عناصر البنية التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بدخول الوحدة النووية الرابعة لمرحلة الإنشاءات.

ويأتي نجاح الزيارة التفتيشية تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية وتعاظم الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

الجدير بالذكر أنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الأنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.


الضبعة

المحطات النووية

هيئة المحطات النووية



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