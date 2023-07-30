اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 09:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة المحطات النووية يدعو للتعاون فى المجال النووي بين الدول الأفريقية

الأحد، 30 يوليو 2023 08:25 م
رئيس هيئة المحطات النووية يدعو للتعاون فى المجال النووي بين الدول الأفريقية الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الجلسة الوزارية الرئيسية الخاصة بالتقنيات النووية لتنمية أفريقيا، خلال النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة يومي 27  و 28 من يوليو الجارى.
 
وأوضح الوكيل في كلمته أن برنامج الطاقة النووية المصري والذي يتقدم حاليًا من خلال إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، له أهمية كبيرة لمصر في شتي المجالات، موضحا أنه  كان لبناء محطة الضبعة والتي تٌعد جزءاً من استراتيجية موسعة لتوطين التصنيع المحلى تأثير إيجابي للغاية داخل مصر، حيث دعم ووسع العديد من الصناعات المحلية، فضلاً عن خلق فرص جديدة ووظائف لأصحاب الكفاءات العالية. 
 
وأضاف الوكيل أن مشروع الضبعة يدعم ويعزز أيضًا وبشكل هام تنمية الموارد البشرية داخل مصر من خلال مبادرات مختلفة مثل إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.
 
وأضاف أن الطاقة النووية ضرورية للغاية لضمان تحقيق مصر لأهداف استراتيجية الطاقة الخاصة بها والتي تركز بشكل أساسي على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء داخل البلاد، مع القيام بذلك في نفس الوقت بطريقة تحد من الانبعاثات الكربونية وبصوره مستدامة وبأسعار معقولة. لقد حددت مصر هدفًا طموحًا يتمثل في أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 42% من إجمالي سعة طاقتها بحلول عام 2035، وسيكون من الأهمية بمكان أن يتم دعم هذه الطاقة المتجددة بمصدر موثوق ونظيف وبأسعار معقولة من الطاقة الأساسية، وهذا هو بالضبط الدور الذي ستلعبه الطاقة النووية في مصر كمصدر أساسي وموثوق للطاقة الكهربية.
 
علاوة على ذلك، فإنه بإستخدام الطاقة النووية سنكون قادرين على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من تغير المناخ، كما أنه يمكننا أيضاً استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه بشكل مباشر من خلال الحرارة أو بشكل غير مباشر من خلال الكهرباء المولدة من الطاقة النووية. لذلك، فإن الطاقة النووية لها فوائد عديدة لمصر وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من إيجاد وظائف عمل مناسبة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير طاقة نظيفة موثوقة ومياة نظيفة مع تقليل تغير المناخ ".
 
ودعا الدكتور أمجد الوكيل إلي تعظيم التعاون بين الدول الأفريقية في المجال النووي والنظر الي خيار المفاعلات النووية الصغيرة بما يناسب حجم واقتصاديات الدول الافريقية وهي الدعوة التي تبناها كافة المشاركين لدعم الطاقة النووية في افريقيا.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة النووية

روسيا

الضبعة



الموضوعات المتعلقة

تحطم مروحية ومصرع قائدها بولاية أوهايو الأمريكية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء

الأحد، 30 يوليو 2023 07:28 م

الكهرباء: 11.5 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم وتخفيف الأحمال لـ2500 ميجا

الأحد، 30 يوليو 2023 06:38 م

تعرف على إجراءات تفعيل ترشيد الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة ببورسعيد

الأحد، 30 يوليو 2023 05:26 م

الموجة الحارة تضرب أمريكا.. أكثر من 110 ملايين أمريكى معرضون لخطر الإجهاد الحرارى.. شركات الكهرباء تعلن الطوارئ فى 14 ولاية منهم واشنطن.. مسئول: التكيفات تزيد الضغط على الشبكة.. ويحذر: انقطاع الطاقة متوقع

الأحد، 30 يوليو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة