رئيس هيئة المحطات النووية يدعو للتعاون فى المجال النووي بين الدول الأفريقية

كتبت رحمة رمضان

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الجلسة الوزارية الرئيسية الخاصة بالتقنيات النووية لتنمية أفريقيا، خلال النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة يومي 27 و 28 من يوليو الجارى.

وأوضح الوكيل في كلمته أن برنامج الطاقة النووية المصري والذي يتقدم حاليًا من خلال إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، له أهمية كبيرة لمصر في شتي المجالات، موضحا أنه كان لبناء محطة الضبعة والتي تٌعد جزءاً من استراتيجية موسعة لتوطين التصنيع المحلى تأثير إيجابي للغاية داخل مصر، حيث دعم ووسع العديد من الصناعات المحلية، فضلاً عن خلق فرص جديدة ووظائف لأصحاب الكفاءات العالية.

وأضاف الوكيل أن مشروع الضبعة يدعم ويعزز أيضًا وبشكل هام تنمية الموارد البشرية داخل مصر من خلال مبادرات مختلفة مثل إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

وأضاف أن الطاقة النووية ضرورية للغاية لضمان تحقيق مصر لأهداف استراتيجية الطاقة الخاصة بها والتي تركز بشكل أساسي على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء داخل البلاد، مع القيام بذلك في نفس الوقت بطريقة تحد من الانبعاثات الكربونية وبصوره مستدامة وبأسعار معقولة. لقد حددت مصر هدفًا طموحًا يتمثل في أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 42% من إجمالي سعة طاقتها بحلول عام 2035، وسيكون من الأهمية بمكان أن يتم دعم هذه الطاقة المتجددة بمصدر موثوق ونظيف وبأسعار معقولة من الطاقة الأساسية، وهذا هو بالضبط الدور الذي ستلعبه الطاقة النووية في مصر كمصدر أساسي وموثوق للطاقة الكهربية.

علاوة على ذلك، فإنه بإستخدام الطاقة النووية سنكون قادرين على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من تغير المناخ، كما أنه يمكننا أيضاً استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه بشكل مباشر من خلال الحرارة أو بشكل غير مباشر من خلال الكهرباء المولدة من الطاقة النووية. لذلك، فإن الطاقة النووية لها فوائد عديدة لمصر وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من إيجاد وظائف عمل مناسبة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير طاقة نظيفة موثوقة ومياة نظيفة مع تقليل تغير المناخ ".

ودعا الدكتور أمجد الوكيل إلي تعظيم التعاون بين الدول الأفريقية في المجال النووي والنظر الي خيار المفاعلات النووية الصغيرة بما يناسب حجم واقتصاديات الدول الافريقية وهي الدعوة التي تبناها كافة المشاركين لدعم الطاقة النووية في افريقيا.