المؤبد لصاحب محل للإتجار فى مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم "ا.ف.م" بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10369 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة ، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن التحريات دلت علي قيام المتهم ":أ.ف.م" صاحب محل عصير، بالاتجار في المواد المخدرة ، وعلي اثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم بنشاطه الإجرامي، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وبمراقبته أبصرت القوة المتهم، يقوم بإخراج لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين، من داخل علبة سجائر أخرجها من طيات ملابسه، مناولا إياها الي أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتمكنت من ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي علبة السجائر وبفضها تبين أنها بداخلها لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين، وعثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 5.64 جراما، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.