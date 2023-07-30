المشدد 3 سنوات للمتهم بتزوير فواتير تخزين شحن بحري في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبز العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعله، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل اسماعيل ، وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم " م.ع.ز" بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه في التزوير بمحرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 2972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة الأموال العامة ، ببلاغ من أحدي الشركات لقيام المتهم بالتزوير في فواتير علي غير الحقيقة .

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم " م.ع.ز" حاصل علي ليسانس، بالاشتراك مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدي الشركات المساهمة وهي فواتير الشحن والمنسوب صدورها الي شركة لوجستيك لخدمات الشحن ،وقام باصطناع كاملا علي غرار مثيلاتها الصحيحة ، واستعمل تلك المحررات المزورة للشركة ،حيث توصل للاستيلاء علي مبالغ مالية عن تلك الفواتير المزروة ،وقدمها الي موظفين الشركة.

وتبين من التحقيقات أن الشركة لاحظت ارتفاع قيمة رسوم التخزين الخاصة بالبضائع خاصتهم، وتبين من الفواتير المقدمه للشركة وغير مطابقة للفواتير الصادرة من الخط الملاحي ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.