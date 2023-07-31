السيطرة على حريق محدود فى نباتات خلف معبد الكرنك بمنطقة نجع الطويل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى بعض النباتات المنتشرة خلف معابد الكرنك فى منطقة نجع الطويل، دون مصابين أو خسائر بشرية ومادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الأحد، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى بعض النباتات المنتشرة خلف معابد الكرنك فى منطقة نجع الطويل، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المحيطة بالمعبد، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية ومادية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق أتى على محتويات العقار بالكامل، وانتقل إلى 4 أحواش ماشية مما تسبب في نفوق 10 رؤوس ماشية، دون مصابين أو خسائر بشرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إن البداية كانت باندلاع شب حريق في عمارات الدير على الطريق السريع بجوار كوبري قرية الدير، مما أسفر عن تفحم حجرة نوم كاملة وحجرة جلوس و3 كنبات ونيش وشاشة عرض ومروحة، ومحتويات غرفة أطفال والمطبخ بالكامل.

كما تبين من خلال الفحص أن النيران انتقلت إلي 4 أحواش ماشية، مما أسفر عن نفوق 5 مواشي و5 أغنام، ومخلفات زراعة، وانتقل على الفور لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف ورجال الشرطة، دون خسائر بشرية أو مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.