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الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضى الدولة

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:15 م
الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضى الدولة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية، 
 
ووجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

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