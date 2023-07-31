ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "باجور" بباكستان إلى 54 قتيلا

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ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع أمس خلال تجمع سياسي بمقاطعة "باجور" شمال غربي باكستان إلى 54 شخصا.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية اليوم الاثنين أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 200 شخص تقريبا، مشيرة إلى أنه تم إقامة جنازات اليوم لضحايا الانفجار وجرى دفنهم في "باجور" الواقعة في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان.



وكان الضحايا يحضرون مسيرة نظمها حزب "جمعية علماء الإسلام"، الذي يرأسه السياسي فضل الرحمن، والذي لم يكن متواجدا خلالها؛ حيث تجمع حوالي 1000 شخص في خيمة كبيرة أمس الأحد بالقرب من سوق في "باجور"، في الوقت الذي يستعد فيه حزبهم السياسي لخوض انتخابات برلمانية متوقع إجراؤها في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، إلا أن التحقيقات الأولية للشرطة تشير إلى احتمالية وقوف الفرع الإقليمي لتنظيم (داعش) الإرهابي، المعروف باسم (داعش خراسان)، خلف الهجوم.