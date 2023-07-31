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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك بطريق أسيوط السريع فى العياط

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:10 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك بطريق أسيوط السريع فى العياط حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق أسيوط السريع نطاق مدينة العياط ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الاقاليم اتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السريع بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وتبين انقلاب توك توك بداخله أشخاص ونتج عنه إصابة 4 ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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