8 علاجات منزلية لطرد الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون مستويات الكوليسترول المرتفعة مدعاة للقلق لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى، في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على الكوليسترول، هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في طرد الكوليسترول السيئ من الجسم.

وفقا لموقع "onlymyhealth" قد يؤدي دمج هذه العلاجات في نمط حياتك إلى تعزيز صحة القلب والعافية بشكل عام.

علاجات لطرد الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي

1. نظام غذائي صحي

يعد اتباع نظام غذائي متوازن وصديق للقلب الخطوة الأولى نحو إدارة مستويات الكوليسترول، ركز على تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، قلل من الدهون المشبعة والمتحولة ، الموجودة عادة في الأطعمة المقلية والمصنعة ، لأنها تساهم في تراكم الكوليسترول السيئ.

2. الألياف القابلة للذوبان

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول الضار، يعد الشوفان والشعير والبقوليات والفواكه مثل التفاح والحمضيات مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

3. أحماض أوميجا 3 الدهنية

من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لها خصائص تحمي القلب. قم بتضمين الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز في نظامك الغذائي لرفع مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) وخفض مستويات LDL (الكوليسترول الضار).

4. ممارسة رياضة منتظمة

النشاط البدني ضروري للحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، يمكن أن يؤدي الانخراط في التمارين الهوائية المنتظمة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات إلى زيادة الكوليسترول الحميد مع تقليل الكوليسترول الضار.

5. الشاي الأخضر

ارتبط الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة بخفض مستويات الكوليسترول السيئ. يمكن لشرب بضعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا أن يساهم في صحة القلب ويوفر فوائد صحية أخرى.

6. الجوز

يحتوي اللوز والجوز والفستق على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار عند تناولها باعتدال، يمكن أن تكون حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة إضافة صحية للقلب إلى نظامك الغذائي.

7. الثوم

يُعرف الثوم منذ فترة طويلة بقدرته على تحسين صحة القلب، تشير الدراسات إلى أن تناول الثوم الطازج أو مكملات الثوم قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

8. إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن على مستويات الكوليسترول وصحة القلب. يمكن أن يساهم دمج تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة في تحقيق الرفاهية العامة وصحة القلب.

في حين أن هذه العلاجات الطبيعية يمكن أن تكمل العلاج الطبي ، يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول الحادة استشارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية والإدارة المناسبة. يمكن أن يساهم اتباع أسلوب حياة صحي ، جنبًا إلى جنب مع هذه العلاجات الطبيعية ، بشكل كبير في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى ودعم صحة القلب.