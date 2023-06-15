كل ما تريد معرفته عن التهاب البنكرياس المزمن

كتبت نهير عبد النبى

البنكرياس عبارة عن غدة كبيرة تقع خلف المعدة والأمعاء له وظيفتان: إنتاج مواد كيميائية تسمى الإنزيمات التي تساعد الجسم على هضم الطعام وإنتاج الهرمونات التي تساعد الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وحسب ما ذكره موقع medstarhealth فإن التهاب البنكرياس هو حالة تنطوي على تورم أو التهاب في البنكرياس قد تكون حادة أو مزمنة و قد تؤدي النوبات المتكررة من التهاب البنكرياس الحاد إلى التهاب البنكرياس المزمن ، ويمكن أن يستمر مرضى التهاب البنكرياس المزمن في الإصابة بنوبات حادة، من المهم فهم الأعراض وعوامل الخطر ، حتى تتمكن من تقليل فرص الإصابة بالمرض أو إدارته بشكل أفضل إذا تم تطويره بالفعل.

التهاب البنكرياس الحاد هو مرض غير تدريجي ، مما يعني أنه لا يتفاقم بمرور الوقت يسبب ألمًا مستمرًا يستمر لساعات أو أيام أو حتى عدة أسابيع.

التهاب البنكرياس المزمن هو حالة طويلة الأمد لا يكون فيها البنكرياس بالضرورة ملتهبًا بشكل مستمر ، ولكنه يتضرر من التهاب سابق. تسبب هذه الحالة ألمًا مستمرًا أو متقطعًا على مدار سنوات ، وتزداد سوءًا مع مرور الوقت.

س: ما هي أسباب التهاب البنكرياس الحاد؟

السببان الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد هما تعاطي الكحول وحصى المرارة و تشمل الشروط الأخرى التي تم ربطها بهذه الحالة ما يلي:

-ظروف المناعة الذاتية

-انسداد القنوات الصفراوية أو البنكرياس

-مضاعفات التليف الكيسي

-ارتفاع مستويات الدهون التي تسمى الدهون الثلاثية في الدم (فرط شحوم الدم)

بفرط نشاط جارات الدرق

-استخدام بعض الأدوية

س: ما هي الاعراض؟

تشمل أعراض التهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

-ألم في الجزء العلوي الأيسر أو الأوسط من البطن ، والذي قد:

-تسوء بعد الأكل أو الشرب

-يسوء عند الاستلقاء على الظهر

-يشع إلى الظهر أو أسفل الكتفين

-الغثيان أو القيء

-الانتفاخ

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

س:كيف يتم تشخيصه؟

يتم تشخيص هذه الحالة عادةً من خلال الاختبارات المعملية واختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي المحوسب / التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والموجات فوق الصوتية. في بعض الأحيان ، يتم استخدام اختبارات التصوير بالمنظار مثل الموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS) أو إجراء تصوير القنوات الصفراوية البنكرياس بالمنظار (ERCP) . تُستخدم اختبارات الدم والاختبارات المعملية الأخرى أحيانًا للوصول إلى تشخيص التهاب البنكرياس.

س:كيف يتم علاجها؟

ينصح جميع مرضى التهاب البنكرياس بتجنب التدخين والكحول والأطعمة الدهنية.

غالبًا ما يتطلب دخول المستشفى قد يتم تقييد الطعام للحد من نشاط البنكرياس قد يشمل العلاج تصريف السوائل من داخل البنكرياس أو حوله إذا لزم الأمر وإزالة حصوات المرارة أو أي انسداد آخر.

في الحالات الشديدة (تسمى التهاب البنكرياس الناخر) ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة أنسجة البنكرياس الميتة أو المصابة. طرق التنظير الداخلي الجديدة متاحة الآن والتي تتضمن طرقًا أقل توغلًا يتم تحقيق هذه الطرق عن طريق التنظير بالموجات فوق الصوتية ووضع الدعامة لتصريف السوائل الالتهابية الزائدة أو الأنسجة الميتة.