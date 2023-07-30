قرر وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقـي، والتّجارة وتنمية الصّادرات التونسية كلثوم بن رجب حرم القزاح، تشكيل فرق عمل مُشتركة ميدانيّة تقومُ بحملات مُراقبة مفاجئة على جميع المُتداخلين في ملفّ الخبز على المُستوى المركزي وتشكيل غرفة عمليّات مُشتركة للمُتابعة المستمرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بمقر وزارة الداخلية؛ لمناقشة إعداد خطة عمل مُشتركة لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.
وبحث الوزيران مختلف أسباب الإضطراب الحاصل في الخبز وبعض الموادّ الغذائيّة، وأكّدا ضرُورة زيادة مستوى التنسيق، وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة، مُشدّدين على التصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي لتونس.
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