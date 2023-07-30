

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بمقر وزارة الداخلية؛ لمناقشة إعداد خطة عمل مُشتركة لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.



وبحث الوزيران مختلف أسباب الإضطراب الحاصل في الخبز وبعض الموادّ الغذائيّة، وأكّدا ضرُورة زيادة مستوى التنسيق، وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة، مُشدّدين على التصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي لتونس.