مناقشة مشاريع تخرج أول دفعة لكلية علوم الملاحة جامعة بنى سويف

ناقشت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، مشاريع تخرج أول دفعة للكلية، برعاية الدكتوى منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إشراف جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلي، وذلك بتنظيم وإعداد الدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالشراكة مع الدكتور خالد يوسف كامل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد الفران مدرس بقسم الملاحة الفضائية الدكتور محمد مراد مدرس بقسم إتصالات الفضاء، والهيئة المعاونة بالكلية الدكتور أحمد أبو الفتوح مدرس مساعد بقسم الملاحة الفضائية، الدكتور أحمد بدوي مدرس مساعد بقسم علوم الفضاء .

حضر المناقشة الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث للإطلاع عن قرب ومناقشة الطلاب تلك المشروعات التي تعد الأولي من نوعها علي مستوي الجامعات المصرية والتي تمثل أفكاراً متنوعة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تكونت لجنة التحكيم من خارج الجامعة كلا من الدكتور هشام حامد رئيس اللجنة عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعه المصرية الروسية ، الدكتور محمد الشيخ أستاذ بكلية هندسة عين شمس الدكتور أحمد فرج أستاذ مساعد بجامعة السويس وعضو نقابة المهندسين شعبة هندسة الفضاء ، الدكتور محمد إبراهيم بوكالة الفضاء المصرية، الدكتور تامر مكي هيئة الإستشعار من البعد الدكتور حسام هندي بالكلية الفنية العسكرية

كما حضر المناقشة عمداء الكليات الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف .

إستعرض الطلاب مشاريعهم التي تمثل العلوم البينية في مجالات متنوعة جمعت بين العلوم الاساسية والهندسية والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية، حيث أثنت عليها لجنة التحكيم وأوصت بأن يخرج من بينها افكار لحاضنات أعمال يشارك بها الطلاب في تحقيق مستقبل أفضل لرؤية مصر 2030.

من جانبها أعربت لجنة الحكم والمناقشة عن تقديرها لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشرفين علي تلك المشاريع ، من حيث نوعية المشروعات وأفكارها للجديدة أهمية تطبيقها في المستقبل .

وتقدم عميد الكلية بجزيل الشكر للمشاركين بالحضور وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الشكر الجزيل لطلاب الكلية متمنيا لهم مستقبلا مبشرا في هذا المجال، والتقطت بعض الصور التذناقشت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، برعاية الدكتوى منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، إشراف جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلي، وذلك بتنظيم وإعداد دكتورة هبه الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالشراكة مع الدكتور خالد يوسف كامل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،وأعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد الفران مدرس بقسم الملاحة الفضائية،الدكتور محمد مراد مدرس بقسم إتصالات الفضاء، والهيئة المعاونة بالكلية الدكتور أحمد أبو الفتوح مدرس مساعد بقسم الملاحة الفضائية، الدكتور أحمد بدوي مدرس مساعد بقسم علوم الفضاء .