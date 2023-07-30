اليوم السابع
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لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد..

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نائب رئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق

الأحد، 30 يوليو 2023 04:06 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نائب رئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نائب رئيس جامعة بني سويف
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل  القاضى حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف عميد كلية حقوق بني سويف وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد. 
 
واستقبل الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكيه الفكرية بجامعة حلوان وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد وقد حضر اللقاء المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
 
يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.
 
 

محكمة النقض

مجلس القضاء الأعلى

القضاة



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