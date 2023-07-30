اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة 99.2%

الأحد، 30 يوليو 2023 10:06 ص
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة 99.2% المحافظ يعتمد النتيجة
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022 بنسبة نجاح 99,2%، وبلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات 472 طالبة، موزعين على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.
 
جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة. 
 
وتم القبول في مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن مدارس التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
 
 
 
 
 
 
 

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

نتيجة مدارس التمريض ببورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة