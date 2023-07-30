اليوم السابع
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تطل على البحر المتوسط.. "المدينة الشبابية" صرح خدمى ضخم تابع للشباب والرياضة.. صور

الأحد، 30 يوليو 2023 12:00 ص
تطل على البحر المتوسط.. "المدينة الشبابية" صرح خدمى ضخم تابع للشباب والرياضة.. صور المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تقع المدينة الشبابية ببورسعيد والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، على بُعد أمتار من المدخل الغربي للمحافظة في نطاق حي الزهور، وتُطل على مشهد البحر الأبيض المتوسط. 
 
وتُعد صرح سياحي رياضي في محافظة بورسعيد، وتتميز بالهدوء التام والمناظر ذات الطبيعة الخلابة،وبها المساحات الخضراء الجميلة المليئة الزهور بمختلف الأنواع والألوان المريحة للعين. 
 
وتضم المدينة الشبابية مطعما وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات، والتى تتسع لــ 240 فردا، بالإضافة إلى ورش العمل المتعددة الأغراض، والتى تتسع لــ 75 فردا. 
 
كما تتضم 6 شاليهات عائلية و240 سريرا فندقيا، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية، وتستوعب قاعة الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى 200 فرد، بالإضافة إلى شاشه وجهاز لعرض المحتويات الإلكترونية. 
 
تم تخطيط المدينة ليكون بها عدد من الملاعب متعددة الأغراض، الأساسي فيها هو كرة القدم، وملعب خاص بكرة السلة. 
 
يوجد في المدينة الشبابية صالات رياضية مثل صالة ألعاب رياضية، وكذلك مكتبة لمحبي القراءة وكافتيريا لتناول الوجبات المختلفة. 
 
وتتمتع المدينة الشبابية بمنظر رائع مطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرةً. 
 
احد ملاعب المدينة
احد ملاعب المدينة

احدي غرف المدينة الشبابية
احدي غرف المدينة الشبابية

احدي غرف المدينة
احدي غرف المدينة

الغروب في المدينة الشبابية
الغروب في المدينة الشبابية

المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد
المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد

المدينة الشبابية في بورسعيد
المدينة الشبابية في بورسعيد

المدينة الشبابية وإحدى القاعات
المدينة الشبابية وإحدى القاعات

الملاعب بالمدينة
الملاعب بالمدينة

جانب من إحدى الغرف
جانب من إحدى الغرف

جانب من المطعم
جانب من المطعم

حمام إحدى الغرف
حمام إحدى الغرف

ديكورات في الغرفة
ديكورات في الغرفة

غرف متعددة الأغراض
غرف متعددة الأغراض

غرفة بالمدينة
غرفة بالمدينة

غرفة في المدينة
غرفة في المدينة

فيو إحدى الغرف
فيو إحدى الغرف

قاعة الاجتماعات في المدينة
قاعة الاجتماعات في المدينة

قاعة الاجتماعات
قاعة الاجتماعات

قاعة المؤتمرات
قاعة المؤتمرات

مطبخ الغرفة
مطبخ الغرفة

مطعم المدينة
مطعم المدينة

ملاعب المدينة في بورسعيد
ملاعب المدينة في بورسعيد

 


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