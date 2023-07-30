تطل على البحر المتوسط.. "المدينة الشبابية" صرح خدمى ضخم تابع للشباب والرياضة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تقع المدينة الشبابية ببورسعيد والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، على بُعد أمتار من المدخل الغربي للمحافظة في نطاق حي الزهور، وتُطل على مشهد البحر الأبيض المتوسط.

وتُعد صرح سياحي رياضي في محافظة بورسعيد، وتتميز بالهدوء التام والمناظر ذات الطبيعة الخلابة،وبها المساحات الخضراء الجميلة المليئة الزهور بمختلف الأنواع والألوان المريحة للعين.

وتضم المدينة الشبابية مطعما وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات، والتى تتسع لــ 240 فردا، بالإضافة إلى ورش العمل المتعددة الأغراض، والتى تتسع لــ 75 فردا.

كما تتضم 6 شاليهات عائلية و240 سريرا فندقيا، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية، وتستوعب قاعة الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى 200 فرد، بالإضافة إلى شاشه وجهاز لعرض المحتويات الإلكترونية.

تم تخطيط المدينة ليكون بها عدد من الملاعب متعددة الأغراض، الأساسي فيها هو كرة القدم، وملعب خاص بكرة السلة.

يوجد في المدينة الشبابية صالات رياضية مثل صالة ألعاب رياضية، وكذلك مكتبة لمحبي القراءة وكافتيريا لتناول الوجبات المختلفة.

وتتمتع المدينة الشبابية بمنظر رائع مطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرةً.