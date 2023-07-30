ما سبب اسمرار الشفاه؟.. اعرف كيفية جعلها وردية

كتبت نهير عبد النبى

تسعى الفتيات دائما للحصول على شفاه وردية وصحية ولكن العديد من العوامل ، مثل الإجهاد والتدخين ، الشفاه الداكنة شائعة جدًا عند النساء و قد تكون ناجمة عن بعض الحالات الطبية أو خيارات نمط الحياة

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن أسباب إسمرار الشفاه هي:

-فرط تصبغ فرط التصبغ (فرط إنتاج الميلانين) هو حالة شائعة تؤدي إلى تغيير لون شفتيك . يمكن أن يكون علامة على مرض التهابي ، واضطراب وراثي ، وتغيرات فسيولوجية ، واستخدام بعض الأدوية أو المواد الكيميائية ، ونمو الأنسجة غير الطبيعي.



-حالات طبية يمكن لبعض الحالات الطبية ، مثل نقص الفيتامينات ، والكلف 1 ، ومتلازمة لوجيه هانزكر 1 ، وفقر الدم 1 ، أن تجعل شفتيك داكنة ، من المعروف أيضًا أن مرض أديسون ، وهو اضطراب نادر في الغدد الكظرية ، يؤدي إلى تغميق الشفاه و يمكن لبعض العلاجات والوصفات الطبية ، مثل العلاج الكيميائي ، تغير لون شفتيك.



-التدخين وبحسب دراسة أجريت على آثار التدخين على الشفاه ، فقد أشارت النتيجة إلى أن المزيد من المدخنين لديهم شفاه أغمق مقارنة بغير المدخنين ، ويشير هذا إلى أن التدخين يمكن أن يغير لون شفتيك.



-التعرض للشمس يمكن أن يسبب التعرض للشمس شفاه داكنة تمامًا مثل باقي بشرتك ، يمكن أن تتسم بشرة شفتيك أيضًا إذا كنت تتعرض للشمس كثيرًا ، فقد يكون هذا هو سبب تحول لون شفتيك إلى اللون الغامق،و يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية من نسبة الميلانين في الجلد ، مما يؤدي إلى تغميق المناطق



كيفية تفتيح لون الشفاه الداكن

1. اتبع نظام العناية بالبشرة

تمامًا مثل بشرة جسمك ، تحتاج بشرة شفتيك إلى العناية اليومية لذا رطبي شفتيك كل يوم. إليك بعض الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى روتين العناية بالشفاه:

-امزجي وضعي الفازلين وفيتامين هـ ، أو استخدمي مرطب شفاه مصنوع من مكونات طبيعية لتحويل شفتيكِ الداكنة.

-تأتي بعض أنواع بلسم الشفاه مع عامل حماية من الشمس SPF لحماية البشرة الرقيقة في فمك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

-قشري بشرة شفتيك بمقشر منزلي للشفاه كل يوم بالتناوب.

2. تجنب استخدام الكثير من المنتجات

الجلد على شفتيك حساس للغاية تحتوي معظم منتجات الشفاه على مكونات قاسية معينة تميل إلى إحداث ضرر أكثر من نفعها كلما زاد عدد مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة التي تقومين بتطبيقها ، كلما كانت شفتيك أكثر عرضة للتلف و هذا هو السبب في أنه ينصح العديد من خبراء العناية بالبشرة باستخدام المنتجات الطبيعية أو مرطب الشفاه لتجديد وتفتيح شفتيك.

3. ممارسة أسلوب حياة صحي

تعتمد مدى صحة بشرتك على مدى جودة تعاملك مع جسمك للحفاظ على بشرتك متوهجة ومظهرها شابة ، عليك اتباع أسلوب حياة صحي. إليك ما يمكنك فعله:

-وهذا يعني تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والخضر والفول والمكسرات واللحوم الجيدة والحبوب الكاملة عندما تأكل بشكل صحي ، يمكنك ملاحظة التغيير في شفتيك

-حافظي على رطوبتك كما أن الشفاه الجافة أكثر عرضة للتلف والسمرة. أيضا ، ممارسة الرياضة يوميا. قد تتفاجأ بمدى مساعدتك في الحفاظ على شفتيك فاتحة وممتلئة.

-تجنب التدخين والحياة المليئة بالتوتر. ابحث عن خيارات تخفيف التوتر ، مثل التأمل أو العلاج. قلل أيضًا من استهلاكك للكافيين.

4. العلاجات الطبية

هناك بعض العلاجات ، مثل التقشير الكيميائي ومبيضات البشرة ، والتي قد تساعد في تقليل تصبغ الشفاه لكن لا تستخدمها دون استشارة طبيب الأمراض الجلدية لأنها قد تحتوي على مكونات قد تكون قوية جدًا بالنسبة للبشرة الحساسة على الشفاه.