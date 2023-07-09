لأسنان بيضاء نظيفة ..7 أشياء لا يجب فعلها منها التدخين

كتبت ميرفت رشاد

إن وجود أسنان بيضاء نظيفة ليس فقط ممتعًا من الناحية الجمالية ولكنه يساهم أيضًا في صحة الفم بشكل عام، هناك العديد من النصائح المتعلقة بنظافة الفم التي يمكن أن تساعدك في إدارة صحة أسنانك ، هناك أيضًا عادات معينة يجب على المرء تجنبها للحفاظ على ابتسامة مشرقة وصحية، وإليك العادات والممارسات التي يجب عليك تجنبها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك 7 أشياء لا يجب عليك فعلها إذا كنت تريد أسنانًا بيضاء نظيفة: 1. التدخين

لا يؤدي التدخين فقط إلى تلطيخ الأسنان بلمعة صفراء ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى مشاكل خطيرة في صحة الفم، يمكن أن تضر المواد الكيميائية الموجودة في السجائر بمينا الأسنان ، وتساهم في الإصابة بأمراض اللثة ، وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

2. تناول أطعمة ومشروبات معينة

يمكن للأطعمة والمشروبات شديدة التصبغ أو الحمضية أو السكرية أن تلطخ وتآكل مينا الأسنان، يشمل ذلك القهوة والشاي والصودا الداكنة والتوت وصلصة الصويا والخل البلسمي، في حين أنه قد لا يكون من العملي تجنب هذه العناصر تمامًا، فمن المستحسن تناولها باعتدال وشطف فمك جيدًا بعد ذلك. 3. سوء نظافة الفم

يمكن أن يؤدي إهمال ممارسات نظافة الفم المناسبة إلى تراكم البلاك والجير ، مما قد يؤدي إلى تغير لون الأسنان، يمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل ، والتنظيف بالخيط يوميًا ، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف على منع البقع والحفاظ على ابتسامة بيضاء.

4. الإفراط في استخدام منتجات التبييض

بينما يمكن أن تساعد منتجات تبييض الأسنان في إزالة البقع وإشراق ابتسامتك ، فإن الاستخدام المفرط أو سوء الاستخدام يمكن أن يكون له آثار سلبية، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام شرائط التبييض أو المواد الهلامية إلى حساسية الأسنان وتلف المينا وحتى لون مزرق على اللثة، من الضروري اتباع التعليمات المقدمة واستشارة طبيب الأسنان إذا كان لديك أي مخاوف.

5. بالفرشاة بقوة شديدة

يمكن أن يؤدي تفريش أسنانك بقوة باستخدام معجون الأسنان الكاشطة إلى إتلاف المينا والتسبب في تراجع اللثة ، مما يؤدي إلى مظهر مصفر، ينصح باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وحركات دائرية لطيفة لتجنب هذه المشاكل.

6. صرير أو صرير الأسنان

صريف الأسنان، وهي حالة تتميز بصرير الأسنان، يمكن أن تسبب تآكل المينا وتشققه وتغير لونه، يمكن أن يساعد ارتداء واقي الفم المصمم خصيصًا ليلاً وإدارة مستويات التوتر وتجنب مضغ الأشياء الصلبة في منع هذه العادات. 7. إهمال صحة الفم عند المرض

أثناء المرض، من الضروري عدم إهمال نظافة الفم، يمكن أن تسبب بعض الأدوية أو الأمراض جفاف الفم ، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان وتغير لونها، يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ على نظافة الفم بانتظام والتشاور مع طبيب الأسنان في إدارة هذه الآثار.