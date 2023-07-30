اليوم السابع
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لحديثى التخرج.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل فى نقابة المهندسين لأول مرة

الأحد، 30 يوليو 2023 07:00 ص
لحديثى التخرج.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل فى نقابة المهندسين لأول مرة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة لنقابة المهندسين، لحديثى التخرج عددا من الأوراق اللازم توفيرها خلال التقدم للانضمام لأعضائها، والقيد ضمن جداول النقابة، وهى:-
 
1-  أصل شهادة التخرج.
 
2-  أصل بطاقة الرقم القومى سارية.
 
3-  صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية.
 
4-  صورة شخصية.
 
5-  يلزم حضور المهندس بشخصه.
 
6-  دمغة هندسية بقيمة 10 جنيه تلصق على طلب القيد.
 
وفى حال كان الخريج من أحد الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات، فيتم إضافة الأوراق الآتية:
 
1-  أصل شهادة المعادلة.
 
2-  صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 
أما عنوان النقابة العامة للمهندسين، فهو: 30 شارع رمسيس – القاهرة.
 
 

نقابة المهندسين

القيد فى نقابة المهندسين

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الحصول على عضوية نقابة المهندسين

اوراق القيد فى نقابة المهندسين



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