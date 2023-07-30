لحديثى التخرج.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل فى نقابة المهندسين لأول مرة

حددت النقابة العامة لنقابة المهندسين، لحديثى التخرج عددا من الأوراق اللازم توفيرها خلال التقدم للانضمام لأعضائها، والقيد ضمن جداول النقابة، وهى:-
1- أصل شهادة التخرج.
2- أصل بطاقة الرقم القومى سارية.
3- صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية.
4- صورة شخصية.
5- يلزم حضور المهندس بشخصه.
6- دمغة هندسية بقيمة 10 جنيه تلصق على طلب القيد.
وفى حال كان الخريج من أحد الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات، فيتم إضافة الأوراق الآتية:
1- أصل شهادة المعادلة.
2- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أما عنوان النقابة العامة للمهندسين، فهو: 30 شارع رمسيس – القاهرة.
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