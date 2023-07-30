لحديثى التخرج.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل فى نقابة المهندسين لأول مرة

كتبت آية دعبس

حددت النقابة العامة لنقابة المهندسين ، لحديثى التخرج عددا من الأوراق اللازم توفيرها خلال التقدم للانضمام لأعضائها، والقيد ضمن جداول النقابة، وهى:-

1- أصل شهادة التخرج.

2- أصل بطاقة الرقم القومى سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية.

4- صورة شخصية.

5- يلزم حضور المهندس بشخصه.

6- دمغة هندسية بقيمة 10 جنيه تلصق على طلب القيد.

وفى حال كان الخريج من أحد الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات، فيتم إضافة الأوراق الآتية:

1- أصل شهادة المعادلة.

2- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أما عنوان النقابة العامة للمهندسين، فهو: 30 شارع رمسيس – القاهرة.