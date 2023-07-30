لجنة الأعلى للجامعات تشيد بمركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن استقبال الجامعة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، بحضور شركة كونكت لإدارة مشروع الاختبارات الالكترونية للوقوف على الموقف الحالى لمركز الاختبارات الإلكترونية الرئيسى بشرق النيل ومعمل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري.

وبدأت الزيارة بالمرور بمبنى كلية الطب ( معمل للاختبارات الالكترونية) ومعاينة كافة الأجهزة، كما تابعت الزيارة المرور بمبنى الاختبارات الالكترونية بمجمع التعليم الصناعى شرق النيل ومعاينة جميع معامل المبنى وغرفة التحكم الرئيسية والقاعات وغرف السيرفرات وغرف المراقبة.

وأشادت اللجنة بمجهودات الجامعة لتوفيرالاجهزة الخاصة بالمشروع وبالجهد المبذول من وحدة ادارة المشروعات وإدارة المركز الاختبارات من حيث الدقة والاستعدادات المتميزة، وقد وافقت اللجنة على تسليم الجامعة جميع الاجهزة المطلوبة للجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور منصور حسن، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيما يتعلق بالتوسع فى نشر ثقافة التحول الرقمى لتطوير نظم التقويم والامتحانات وميكنة الاختبارات بالجامعات وتحويلها لاختبارات إلكترونية، لتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.