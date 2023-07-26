اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: 1237 طالبًا وطالبة تقدموا لإجراء اختبارات القدرات

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:49 م
رئيس جامعة بنى سويف: 1237 طالبًا وطالبة تقدموا لإجراء اختبارات القدرات اختبارات القدرات
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إجراء 1237 طالبا وطالبة بالثانوية العامة اختبار القدرات بينهم 623 طالبًا وطالبة بكلية الفنون التطبيقية، و614 بكلية التربية الرياضية".
 
بدأت الاختبارات يوم 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
 
وأكد الدكتور منصور في بيان له أن هناك جاهزية للقاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، وتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.
 
 
 

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