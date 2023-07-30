كل ما تريد معرفته عن مراحل العدوى الفطرية.. من الخفيفة للخطيرة

كتبت إيناس البنا

تعد الالتهابات الفطرية أمرًا شائعًا يمكن أن يصيب أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الجلد والأظافر والأغشية المخاطية، لذا يعد التعرف على المراحل المختلفة للعدوى الفطرية أمر ضروري للكشف المبكر والتشخيص الدقيق والعلاج الفوري.

العدوى الأولية

تحدث المرحلة الأولى من العدوى الفطرية عندما يدخل الكائن الفطري إلى الجسم. يمكن أن يحدث هذا من خلال الاتصال المباشر مع الأسطح الملوثة ، أو استنشاق الأبواغ الفطرية ، أو حواجز الجلد المعرضة للخطر. في البداية ، قد تظهر العدوى على شكل بقعة حمراء صغيرة أو طفح جلدي أو حكة موضعية.

في بعض الحالات وفقا لموقع " webmd"، قد تكون المنطقة المصابة مصحوبة بالتهاب طفيف أو تورم. من المهم تحديد هذه العلامات المبكرة وطلب العناية الطبية لمنع العدوى من التقدم أكثر.

التقدم والانتشار

إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتطور العدوى الفطرية إلى المرحلة الثانية ، حيث يبدأ الفطر في التكاثر والانتشار، في هذه المرحلة ، قد تصبح العدوى أكثر وضوحًا وتظهر أعراضًا مميزة.

يمكن أن تختلف هذه الأعراض حسب نوع العدوى الفطرية والمنطقة المصابة من الجسم، تشمل العلامات الشائعة زيادة الاحمرار والحكة والحرقان وتشكيل بثور أو بثور وتقشير أو تقشر الجلد. في بعض الحالات ، قد تمتد العدوى إلى المناطق المجاورة ، مما يؤدي إلى تكوين مجموعات أو بقع من الجلد أو الأظافر المصابة.

العدوى المزمنة أو المتكررة

في حالات معينة، قد تدخل العدوى الفطرية مرحلة مزمنة أو متكررة. يمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة، مثل العلاج غير الكافي، أو الظروف الصحية الأساسية، أو ضعف جهاز المناعة، أو التعرض المتكرر للفطر.

وفقًا للبحث ، غالبًا ما تظهر الالتهابات الفطرية المزمنة بأعراض مستمرة وميل للتكرار حتى بعد العلاج، قد تظهر على المنطقة المصابة علامات التهاب مطول ، حكة مستمرة ، سماكة أو تغير لون الجلد أو الأظافر ، وتشكيل تشققات أو شقوق.

قد يتطلب علاج الالتهابات المزمنة أو المتكررة نهجًا أكثر شمولاً واستهدافًا ، بما في ذلك العلاج المضاد للفطريات لفترات طويلة ومعالجة أي مشكلات صحية أساسية.

حالة خطيرة من العدوى الفطرية

في الحالات الشديدة أو عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا بشكل كبير ، يمكن أن تتطور العدوى الفطرية إلى المرحلة الرابعة ، حيث تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، يُعرف هذا بالعدوى الفطرية المنتشرة أو الجهازية ، ويمكن أن يشكل مخاطر صحية كبيرة.

قد تشمل الأعراض الحمى والتعب وفقدان الوزن وأعراض خاصة بالأعضاء (مثل إصابة الرئة أو مجرى الدم) والآفات الجلدية التي تمتد إلى ما بعد الموقع الأساسي للعدوى، تعد الالتهابات الفطرية الجهازية من حالات الطوارئ الطبية وتتطلب عناية طبية فورية للتشخيص والعلاج المناسبين.

طرق العلاج



عادةً ما يتضمن علاج الالتهابات الفطرية الأدوية المضادة للفطريات ، سواء كانت موضعية أو جهازية ، اعتمادًا على شدة العدوى وموقعها.

بالإضافة إلى الأدوية، قد يوصى بتدابير أخرى، مثل الحفاظ على المنطقة المصابة نظيفة وجافة، وارتداء أقمشة قابلة للتنفس، وممارسة النظافة الجيدة ، وتجنب العوامل التي تعزز نمو الفطريات (على سبيل المثال ، الرطوبة الزائدة أو الأحذية الضيقة).

في حالات العدوى المزمنة أو الجهازية، قد يكون من الضروري اتباع نهج متعدد التخصصات يشمل أخصائيي الرعاية الصحية المتخصصين في الأمراض الجلدية أو الأمراض المعدية أو علم المناعة.

وقاية من الالتهابات الفطرية



يشمل منع الالتهابات الفطرية ممارسة النظافة الجيدة، والحفاظ على الجلد جافًا ونظيفًا، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية، وارتداء الأحذية المناسبة في الأماكن العامة، والحفاظ على نظام مناعة صحي من خلال نظام غذائي متوازن ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والراحة الكافية.

يمكن أن يساهم العلاج الفوري لأي ظروف صحية أساسية ومعالجة عوامل الخطر في الوقاية من الالتهابات الفطرية.