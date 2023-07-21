احمى نفسك من الالتهابات الفطرية فى الصيف واعرف طرق الوقاية

أعراض الإصابة بالفطريات

يشار إلى هذه العدوى عادة باسم فطار جلدى، ويحدث هذا عندما تؤثر الفطريات الجلدية، وهى مجموعة من الفطريات التى تتطلب نمو الكيراتين، على شعر الشخص أو جلده أو أظافره، إنها تزدهر في البيئات الرطبة وتنتشر بسرعة بطرق مختلفة - من خلال الاتصال الشخصي، والمناشف أو الأشياء المشتركة مثل الأمشاط أو الفرشاة ، والاستحمام في حمامات السباحة العامة ، والتعرق المرتبط بالتمارين الثقيلة.

أسباب الإصابة بالفطريات

تخلق الرطوبة أرضًا خصبة لنمو الفطريات والبكتيريا وبالتالي تصبح الشكاوى المتعلقة بالجلد شائعة بشكل متزايد، كما يمكن أن يساهم سوء النظافة والمناطق المكتظة في زيادة انتشار المرض، سوء النظافة ، والبيئة الرطبة ، وأماكن المعيشة الضيقة ليست سوى عدد قليل من أسباب العدوى الفطرية.