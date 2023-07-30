غرق طفل بمياه بحر مويس فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه بحر مويس نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية ، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول " أحمد م س " 12 سنة مقيم نطاق مركز ههيا، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الطفل بالسباحة غرق لعدم إجادته السباحة، تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.