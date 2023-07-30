حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته في أرض زراعية بالشرقية 4 أيام

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بالحسينية، اليوم، حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر في طريق أولاد صقر - صان الحجر بمحافظة الشرقية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهم قد استدرج المجني عليه وقتله ذبحًا لأجل سرقة دراجته للنارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة الشاب هانى صالح النمر، 20 سنة، مقيم بجزيرة الشافعي بمركز أولاد صقر، مذبوحًا في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث وتحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى ع، 23 سنة، وأن المتهم قد استدرج المجني عليه وأنهى حياتها لأجل سرقة دراجته، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة الأمنية خدمات أمنية بجوار منزلي المتهم والمجني عليه لملاحظة الحالة.