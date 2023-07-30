شاهد.."شمعدان الزجاج الأحمر" قطعة أثرية ترجع للأسرة العلوية بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة ، أعداد كبيرة من القطع الأثرية التى ترجع لعدة عصور مختلفة، بينها القطع الأثرية التى ترجع للأسرة العلوية والتى تعتبر قطع فنية نادرة الموجودة ومتقنة التصميم، من بينها شمعدان اثرى مصنوع من الزجاج الأحمر.

ويقول مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة أن شمعدان الزجاج الأحمر بمتحف آثار الغردقة يرجع إلى العصر الحديث، أسرة محمد على " 1805 - 1953 “ وهو شمعدان مصنوع من مادة الزجاج الأحمر، ويعتبر قطعة فنية نادرة، وإحدى القطع المميزة من عهد الأسرة العلوية فى مصر.

واضاف أن القطعة عبارة عن شمعدان على شكل زهرة اللوتس علية زخارف ونقوش ملونة ومذهبة، كما يوجد على الشمعدان صورة تجمع كلاً من السلطان العثماني" عبد الحميد الثانى " السلطان ال 34 للدولة العثمانية (1876 - 1909 م ) والخديوى عباس حلمى الثانى الذى حكم مصر فى الفترة من ( 1892 - 1914م).