متحف الغردقة.. شاهد تمثال حورس رمز القوة مصنوع من الجرانيت بطول 1.85 متر

البحر الأحمر - عماد عرفة

داخل متحف آثار الغردقة، يوجد الألاف من القطع الآثرية النادرة التى ترجع لعدة عصور، بداية من العصر الفرعونى وصولا للعصر الحديث، ومن بين تلك القطع الآثرية، تمثال المعبود حورس.

وقال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف أثار الغردقة، أن تمثال المعبود حورس، مصنوع من الجرانيت الأسود ويبلغ طوله 1.85 متر، ويصور حورس في هيئة الصقر واقفاً مرتدياً النقبة والتمثال فاقد الرجلين والذراعين.

وأضاف وكيل الشئون الأثرية أن طائر الصقر (حورس) أحد أهم الآلهة المصرية القديمة، رمز للقوة والعدل والمثالية والنظام، وقديما عبده المصريون بصفته إلها للشمس، وهو الإبن في أسطورة إيزيس وأوزويس الشهيرة.

وأوضح، أنه تم اكتشاف التمثال خلال أعمال التنقيب الأثرى داخل بقايا صالة الأعمدة بمعبد ملايين السنين الخاص بالملك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربى بالأقصر، ويؤكد التمثال مثل غيره من التماثيل المصرية القديمة ما وصل إليه الفنان المصري القديم من قدرات في فن النحت ينفرد بها بين الحضارات القديمة.



المعبود حورس



