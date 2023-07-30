سعر جرام الذهب اليوم الأحد فى مصر يسجل 2155 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يسجل استقرارا ملحوظا 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد الطلب على الذهب استقرارا ملحوظا وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.

قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن الوقت الحالى ملائم لشراء الذهب، خاصة أن الأسعار فى أقل مستوى لها منذ شهر تقريباً لتتراوح بين 2155 و2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر.

وأشار عبد الحكيم لـ"اليوم السابع" إلى أن السوق العالمي للذهب شهد تحركات سعرية ملحوظة وصلت إلى 60 دولار مؤخرًا لكن السوق في مصر لم يتأثر بهذا الارتفاع بسبب انخفاض الطلب واستقرار سعر الصرف والتأكيدات على استقرار العملة المحلية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.