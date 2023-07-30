سرطان الرحم.. 7 علامات مبكرة يجب معرفتها

إيناس البنا

يعد سرطان الرحم، المعروف أيضًا باسم سرطان بطانة الرحم، أحد أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، بينما يلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في العلاج الناجح ، غالبًا ما يظهر سرطان الرحم بعلامات خفية يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى.

نزيف مهبلي غير طبيعي أكثر علامات سرطان الرحم شيوعًا وغالبًا ما يتم تجاهلها هي النزيف المهبلي غير الطبيعي، قد تعاني النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية ، أو اكتشاف نزيف بين فترات الدورة الشهرية، أو نزيف بعد انقطاع الطمث، يجب أخذ أي تغييرات مفاجئة في أنماط الدورة الشهرية أو النزيف بعد انقطاع الطمث على محمل الجد وتقييمها من قبل أخصائي الرعاية الصحية. آلام الحوض أو الضغط قد تصف النساء وجعًا خفيفًا أو شعورًا بالامتلاء في أسفل البطن، على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تُعزى إلى حالات أخرى، فمن الضروري أن يقوم الطبيب بتقييمها.



فقدان الوزن غير المقصود "فقدان الوزن غير المبرر دون أي تغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة يمكن أن يكون علامة تحذيرية لمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الرحم".



يمكن أن تغير الخلايا السرطانية عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود لدى الأشخاص المصابين. التعب والضعف يمكن أن يرتبط التعب والضعف اللذان لا يتحسنان مع الراحة بسرطان الرحم، يمكن أن يساهم فقر الدم المرتبط بالسرطان واستجابة الجسم المناعية للخلايا السرطانية في الشعور بالتعب. التغييرات في التبول يمكن أن يسبب سرطان الرحم ضغطًا على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول أو الشعور بالحاجة الملحة للتبول، قد تعاني بعض النساء أيضًا من الألم أو عدم الراحة أثناء التبول. الجماع المؤلم قد تكون المعاناة من الألم أثناء الجماع ، المعروف باسم عسر الجماع ، من أعراض سرطان الرحم، عندما تنمو الأورام وتؤثر على الأنسجة المجاورة، فإنها يمكن أن تسبب عدم الراحة أثناء العلاقة الحميمة.



تضخم البطن في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب سرطان الرحم في ظهور البطن بشكل أكبر أو الشعور بالانتفاخ بسبب وجود الأورام أو تراكم السوائل.



يعد سرطان الرحم مصدر قلق صحي كبير يصيب النساء من جميع الأعمار، في حين أن هذه العلامات السبع الصامتة يمكن أن تدل على سرطان الرحم ، إلا أنها يمكن أن تكون ناجمة عن حالات حميدة أخرى، ومع ذلك ، لا ينبغي تجاهل أي أعراض مستمرة أو مقلقة ، ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية للتقييم والتشخيص المناسبين.



يمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية ، مثل مسحة عنق الرحم وفحص الحوض ، في الكشف المبكر عن سرطان الرحم. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون النساء على دراية بأجسادهن وأي تغييرات يتعرضن لها ، لأن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لنجاح العلاج وتحسين النتائج.



من خلال فهم هذه العلامات الصامتة والحفاظ على التواصل المفتوح مع مقدمي الرعاية الصحية ، يمكن للمرأة أن تتولى مسؤولية صحتها ورفاهيتها، مما قد يمنع أو يكتشف سرطان الرحم في مراحله المبكرة، تذكر أن المعرفة قوة ، والوعي يمكن أن ينقذ الأرواح.