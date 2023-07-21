5 مشكلات جلدية شائعة وطرق علاجها.. الأكزيما وفرط التصبغ أبرزها

كتبت فاطمة خليل

هل تعلم أن بشرتك تصبح عرضة للعديد من مشاكل الجلد مثل الأكزيما وفرط التصبغ وغير ذلك؟ فيما يلي 5 مشكلات جلدية شائعة ونصائح معتمدة للتخلص منها. مشاكل الجلد الشائعة وطرق علاجها ​1. حب الشباب أو البثور أو الرؤوس السوداء يمكن أن يؤدي التعرق المفرط بسبب الرطوبة في الغلاف الجوي وتنظيف البشرة بشكل مفرط إلى ظهور حب الشباب والبثور وظهور البثور. يجعل العرق والرطوبة الجلد أرضًا خصبة للبكتيريا المسببة لحب الشباب. اسأل طبيب الأمراض الجلدية عن منظف جيد يحتوي على حمض الساليسيليك ومناسب لنوع بشرتك. 2. الأكزيما تتسبب الأكزيما في جفاف الجلد واحمراره وتقرحاته التي تسبب الحكة باستمرار. يحدث هذا بسبب ضعف حاجز الجلد. الطريقة المؤكدة لمحاربتها هي الحفاظ على ترطيب البشرة بتركيبة خفيفة الوزن واستشارة طبيبك إذا كانت بشرتك حساسة للغاية. 3. قدم الرياضي هذه عدوى فطرية شائعة في موسم الرياح الموسمية تسبب ظهور بثور وبقع صفراء سميكة على القدمين والأظافر. تشققات في القدمين وتسبب الكثير من الحكة. يمكن أن يتفاقم ويؤدي إلى النزيف. أسهل طريقة لمنع ذلك هي الحفاظ على جفاف القدمين واستخدام مسحوق القدم المضاد للفطريات. 4. فرط التصبغ أنت بحاجة إلى واقٍ من الشمس في كل موسم ، وعدم استخدامه يمكن أن يسبب تصبغًا على الجلد. 5. التهاب الجريبات هذا شائع جدًا حيث تصبح بصيلات الشعر مسدودة وملتهبة مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صغيرة على سطح الجلد. عندما يتم تجاهلها يمكن أن تصبح بثور مملوءة بالصديد. يعد الحفاظ على نظافة مسام الجلد طريقة سهلة لتجنب هذه الحالة. كيف تتخلص من هذه المشاكل الجلدية الشائعة 1. رطوبة فروة الرأس والجلد هي مناطق تكاثر الفطريات والبكتيريا والسبب الرئيسي لمشاكل الجلد. لذا ، حاول إبقاءها جافة.

2. الشيء نفسه ينطبق على القدمين أيضا. تجنب الأقدام المبللة. لا تتجول بأحذية أو جوارب مبللة لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

3. اغسل وجهك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم باستخدام منظفات الوجه الطبية.