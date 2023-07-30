تعرف على إجراءات تفعيل ترشيد الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للبدء فى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة بورسعيد، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، تماشيا مع خطة الدولة المصرية وذلك فى ظل الأزمة العالمية التى تمر بها دول العالم أجمع، وما يشهده من أزمة طاقة.

وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات تعرف عليها.

1- قيام قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة بورسعيد بعمل جدول توقيتات انقطاع الكهرباء ويتم التنسيق مع شركات المرافق، والحفاظ على عمل محطات المياه والصرف والاعلان عليها

2- الالتزام بتوقيتات العمل الرسمية داخل دواوين عموم المحافظة والاحياء ومديريات الخدمات وعدم التواجد بعد مواعيد الانصراف الا باستدعاء رسمى لحاجة العمل.

3- تخفيض الانارة العامة فى الشوارع والطرق الرئيسية.

4- قيام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالتفتيش على جميع الادارات الخارجية والطرق لتنفيذ تعليمات ترشيد الكهرباء.

5- التفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء (وتشمل المستشفيات الحكومية والخاصة)

6- يتم غلق جميع وجهات المحلات والمولات

7- اغلاق تام لكافة وجهات الاعلانات عامة عدا الطاقة الشمسية أو المولد.

8- عدم اضاءة كشافات الملاعب عدا النوادى الاجتماعية وحمامات السباحة.

9_ التزام مديرية الشباب والرياضة فى اتباع التعليمات، وترشيد الطاقة بالملاعب عدا النوادى الاجتماعية

10 _ جميع العدادات مسبوقة الدفع.(الكنائس والمساجد وكافة الجهات )

11 - القيام بفصل الوصلات المخالفة مع عدم عمل ممارسات من أى جهة.

12 - التزام صالات الأفراح بانارة القاعة فقط، وعدم اضاءة أى انوار للزينة فى الأفراح وافتتاح المحلات التجارية حتى اذا كان هذا عن طريق المولدات.

13- التأكيد على أهمية دور كافة الجهات التنفيذية فى زيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتضافر كافة الجهود من أجل متطلبات المرحلة الراهنة، فضلا عن أهمية وعى المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

14- اعتبارا من 6 أغسطس سيكون الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للمصالح الحكومية ماعدا المتعاملين مع الجمهور