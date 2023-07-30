اليوم السابع: القائمة المطلقة وإعادة تقسيم المحافظات فى جلسات الحوار الوطنى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها مناقشة «مباشرة الحقوق السياسية» و«تعديل قانون المحليات».

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مناقشة «مباشرة الحقوق السياسية» و«تعديل قانون المحليات».. القائمة المطلقة وإعادة تقسيم المحافظات فى جلسات الحوار الوطنى.. ضياء رشوان يقترح حرمان من يقوم بجرائم انتخابية من مباشرة الحقوق السياسية.. والمستشار محمود فوزى: غياب المجالس الشعبية المحلية عطل كثيرا من الإجراءات.. والتعيين أو الانتخاب للمحافظين جائز بحكم الدستور



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استرداد 3.9 مليون متر مربع و16 ألف فدان فى الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة



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